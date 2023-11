Brutale ‘klant’ die winkel uit rent met telefoon aangehouden door RBTP

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo in Suriname (RBTP) hebben afgelopen woensdag na goed speurwerk de 18-jarige Ronald A. aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Hij wordt er van verdacht een telefoon op 25 oktober te hebben gestolen bij een winkel in het stadscentrum. Beelden hiervan gingen rond op social media.

De jongeman kwam de winkel binnen en vroeg of hij een telefoon uit de etalagekast kon bezichtigen. Op het moment dat hij de telefoon in handen kreeg, rende hij hard weg uit de winkel en vluchtte in onbekende richting.

De verkoopster bleef verbouwereerd achter.

De benadeelde van de zaak deed na de diefstal aangifte bij de Surinaamse politie. De voorbedachte handelingen van de dief zijn vastgelegd met een camera, waarna de beelden via social media werden verspreid.

Ronald werd deze week in beeld gebracht en te Goede Verwachting aangehouden en overgedragen aan post Centrum, die de zaak in onderzoek heeft. Of de gestolen telefoon telefoon bij de verdachte is aangetroffen is nog niet duidelijk.