Amzad Abdoel: “Regering gaat verhoogde btw op brandstof en nutsvoorzieningen niet kunnen terugdraaien”

Oud-NDP-parlementariër Amzad Abdoel denkt niet dat de Surinaamse regering de verhoogde btw op brandstof en nutsvoorzieningen gaat kunnen terugdraaien.

“De verhoogde btw is een prior action geweest van het IMF. Deze regering heeft voldaan daaraan om de laatste tranche, die ze hebben gehad, binnen te halen. Je gaat dat niet meer kunnen terugdraaien”, zei Abdoel in een interview op Culturu TV.

De regering heeft eerder aan de vakbeweging voorgesteld om de uitvoering van de btw op nutsvoorzieningen die per 1 november 2023 zou ingaan, aan te houden gedurende de hele duur van een evaluatie van de BTW-wetgeving. De eis van de vakbeweging om de verhoging van de btw-belasting op brandstof van 5 naar 10 procent aan te houden, staat echter nog steeds overeind.

Abdoel voerde aan dat de werking van de wet in principe ook niet kan worden aangehouden, omdat in die wet er al een ingangsdatum staat. Er zou daarvoor daarom een wijzigingsvoorstel in De Nationale Assemblee moeten worden ingediend, behandeld en goedgekeurd.

“Je kan het dus niet. Je kan de werking niet stopzetten”, aldus de NDP’er.