Vuurgevecht bij overval goudbedrijf; vermoedelijke verdachte dood op SEH

Een 23-jarige man met een schotwond in zijn buikstreek is vanmorgen in allerijl naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. Kort na aankomst bleek dat hij geen teken van leven vertoonde.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man vanuit Nieuw Koffiekamp naar Paramaribo werd vervoerd. Het vermoeden bestaat sterk dat de man waarschijnlijk bij een gewapende roofoverval betrokken zou zijn geweest.

Dinsdagmiddag werd namelijk gepoederd om arbeiders van een goudbedrijf te beroven te Bewojo in het district Brokopondo. De verdachten openden het vuur geopend op een groep goudzoekers waarbij het vuur door de beveiliging werd beantwoord.

Er zou een schietpartij tussen beide groepen zijn ontstaan. Niemand van de goudonderneming werd geraakt.

Na de mislukte roofoverval trokken de verdachten weer het bos in. De politie werd woensdagmiddag op de hoogte gesteld van de mislukte roofoverval.

Donderdagochtend werd een gewonde man, ene Jamal D., per eigen gelegenheid naar de SEH Paramaribo afgevoerd waar hij kwam te overlijden. Vooralsnog is niet zeker of D. daadwerkelijk tot één van de verdachte behoort, die betrokken was bij de mislukte roofoverval te Bewojo.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.