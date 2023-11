Gewapende roofoverval op winkel annex woning: bewaker gekneveld achtergelaten

Vijf gewapende en gemaskerde mannen hebben afgelopen nacht een roofoverval gepleegd op een winkel annex woning aan de Boeroepasieweg te Rijsdijk in Suriname.

Ze hebben de bewaker van de winkel, die op dat moment in zijn kamer sliep, overvallen. Hij werd gekneveld achtergelaten en zijn mond werd dicht gepropt, zodat hij geen lawaai kon maken.

Volgens de eigenaresse waren de daders gekleed in het zwart. Ze waren gemaskerd en hadden witte handschoenen aan. Twee van de rovers waren gewapend met vuistvuurwapens.



Ze hebben een raam geforceerd om in de woning te komen. Eenmaal binnen haalden de indringers het huis compleet overhoop en namen de camera box en twee mobiele telefoons weg. Ze hebben geen geld of andere waardevolle goederen kunnen meenemen.

Na hun daad verlieten de rovers de plaats vermoedelijk in een gereedstaande auto.

De politie van Rijsdijk werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.