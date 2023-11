Auto slaat over de kop bij afdalen berg, bestuurder overleden

De politie van bureau Brokopondo kreeg zaterdagmiddag omstreeks 12.41 uur een melding van een verkeersongeval met dodelijk afloop op weg naar Baling Bakadjari ter hoogte van de goudvelden. Dit meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat een man van Chinese komaf in een Toyota Landcruiser reed over de Baling Bakadjari richting Afobaka.

Bij het afdalen van een berg verloor hij de controle over het stuur en ging daarbij over de kop met het voertuig met de dood als gevolg.

De personalia van het slachtoffer is vooralsnog onbekend. Het onderzoek van de Surinaamse politie duurt voort.