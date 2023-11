Doekhie overweegt politieke handschoenen weer te pakken; verwacht twee zetels binnen te halen

Oud-NDP-parlementariër Rashied Doekhie stelt te overwegen om zijn politieke handschoenen weer aan te trekken. Met een landelijk evenredigheidsstelsel stelt hij sterk genoeg zijn om zeker 2 zetels voor binnen te halen.

“Want de politiek roept heel zwaar naar mij. Niet alleen in Nickerie. De politieke partijen die me bellen zijn ook niet dom. Met het nieuw kiesstelsel heb ik persoonlijk landelijk twee”, zei Doekhie tegen de Nickeriaanse Facebookpagina Action Nieuws Suriname.

De politicus stelt een peiling te hebben gehouden en op basis daarvan gezien te hebben dat hij net als Nickerie evenveel aanhangers heeft in Para, Moengo (Marowijne), Wanica en Saramacca. Doekhie is nog steeds lid van De Nationale Democratische Partij (NDP), maar stelt in de afgelopen periode met veel politieke partijen te hebben gesproken nadat die hem hebben benaderd. Ook met personen die bezig zijn met een nieuwe politieke blok. “Ik praat met ze allemaal en ik ga kijken”, stelt hij.

Doekhie stelt wel voorwaarden te hebben indien de NDP hem weer vraagt om op de kandidatenlijst te staan. Want dan moeten volgens hem eerst oplossingen komen voor de smurrie, de houtluizen, de kakkerlakken, de ‘Daltons’, die ‘chorwan’ (dieven) van Waldeck, de oliedieven van de omgeving en de personen die Wageningen hebben gestolen. “Als deze zaken niet rechtgetrokken worden, dan wil jij dat ik een marathon moet gaan lopen met spijkers in me schoen? Die spijkers moeten eruit. Anders mi ne pley”, aldus de politicus.

Ondanks de spanningen tussen de NDP en Doekhie, stelt de oud-parlementariër persoonlijk nog steeds goed contact te hebben met NDP-voorzitter Desi Bouterse. Alleen op politiek niveau wordt er niet gesproken.

Doekhie benadrukt wel dat indien Bouterse besluit om de NDP niet langer te leiden en niet meer voor het presidentschap te gaan, alle NDP’ers de ondersteuning moeten geven aan Jennifer Geerlings-Simons, zodat zij dan de nieuwe NDP-voorzitter kan worden en ook de nieuwe presidentskandidaat van de NDP.