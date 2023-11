Openbaar Ministerie in Suriname lanceert ‘slachtoffersloket’

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft deze week het zogeheten ‘slachtoffersloket’ gelanceerd. “Slachtoffer zijn van een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis, u blijft met veel vragen en gevoelens over zitten”, zegt het OM.

Het slachtoffer komt in beeld op het OM zodra de zaak is geregistreerd op het Parket. Het OM is zich ervan bewust dat de focus meer wordt gelegd op de verdachte en dat slachtoffers niet of in mindere mate worden betrokken in het strafproces. Ook de slachtoffers willen weten wat er met hun zaak is gebeurd of zal gebeuren.

Daarom heeft het OM besloten om dit speciaal loket daarvoor in het leven te roepen. Het loket werd op woensdag 8 november 2023 gelanceerd, meldt de afdeling Public Relations van het OM in Suriname.

Het Openbaar Ministerie streeft met dit loket om slachtoffers tijdens de opsporings-, vervolgings- en executiefase een professionele behandeling te bieden. Dit loket moet ervoor zorgen dat informatie wordt verstrekt aan slachtoffers en/of de nabestaanden, met als uitgangspunt dat zij zo snel mogelijk duidelijke en relevante informatie krijgen.

De medewerker van het Slachtofferloket neemt op verzoek van de zaaksofficier van Justitie contact op met het slachtoffer of de nabestaande en informeert hen over het strafproces. Slachtoffers of nabestaanden kunnen ook zelf een gesprek aanvragen bij het slachtoffersloket. Zo een gesprek kan bijvoorbeeld worden aangevraagd over: