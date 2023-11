Makoe: “VHP heeft niet met NDP gewerkt, want Bouterse moest met wortel en tak uit het politiek veld worden geruimd”

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ vindt dat de VHP tegen de wil van het electoraat in, een regeercoalitie in 2020 in Suriname is gaan vormen met de ABOP, PL en NPS. Hij stelt dat op basis van de uitslag bij de stembus, de oranjepartij juist moest hebben samengewerkt met de NDP. Alleen is dat onder druk van politiek Den Haag niet gedaan, omdat NDP-voorzitter Desi Bouterse met wortel en tak uit het politiek veld moest worden geruimd.

“De wil van het volk is 20 zetels voor de VHP en 16 zetels voor de NDP. Wat heb je gedaan? Op last van politiek Den Haag heb je gewoon een heel andere constellatie in elkaar gezet. En werkt het vandaag de dag? Absoluut niet!”, zei Makoe in een interview op Stanvaste Radio.

De NDP’er, die vaker kritiek op de VHP levert, stelt een samenwerking op dit moment tussen de VHP en NDP in landsbelang wel te zullen ondersteunen. Alleen zal hij nooit één van de huidige VHP-toppers de hand schudden. “Never, nooit!”, aldus Makoe.

Volgens de NDP’er moet de VHP na de verkiezingen in 2025 oppassen dat alle andere partijen, waarvan zij dachten dat die nooit met de NDP zouden samenwerken, wel met de NDP gaan samenwerken.

“Luku bun dati DA ’91, NPS en wie dan ook gaan samenwerken met de NDP. Want het gaat niet meer om de NDP, maar om het volk”, stelde hij. Makoe heeft ook geen goed woord voor de NDP’ers die hun positie binnen de partij hebben misbruikt om het volk tijdens de vorige regeerperiode te bedriegen. Deze personen moeten volgens hem ook niet meer op de voorgrond komen kletsen.

“Mi ne moksi nanga den man dati. Ik werk niet met volksbedriegers”, aldus Makoe.

De NDP’er benadrukte dat de VHP tot nu toe steeds Nederland de kans heeft gegeven om het politiek veld in Suriname te kunnen bepalen. “Want de VHP is altijd een hielenlikker geweest van het huis van Oranje”, aldus Makoe.