Man smokkelt 4,68 kilo cocaïne vanuit Suriname verwerkt in korset en korte spijkerbroek

De rechtbank in Noord-Holland heeft deze week een man veroordeeld voor het smokkelen van 4,68 kilogram cocaïne vanuit Suriname naar Nederland. De verdachte had op zijn lichaam rondom zijn middel een korset en korte spijkerbroek met daarin pakketten met drugs.

De man kwam op 7 augustus 2023 per vliegtuig vanuit Suriname op Schiphol aan, toen de drugs werden onderschept. In de pakketten werd in totaal 4683,8 gram cocaïne aangetroffen.

In de rechtbank verklaarde de verdachte dat hij afgelopen zomer in Suriname een man heeft ontmoet, ene ‘meester’, met wie hij gedurende zijn verblijf in Suriname meermaals contact had.

Deze ‘meester’ zou een dag voordat verdachte naar Nederland zou vertrekken tegen hem hebben gezegd dat hij iets voor hem moest slikken en dat, als hij het niet zou doen, dit problemen zou opleveren voor de familie van de verdachte.

De verdachte heeft verklaard dat hij tegen deze ‘meester’ heeft gezegd dat hij niet kon slikken en dat deze ‘meester’ vervolgens tegen hem heeft gezegd dat hij dan iets zou gaan dragen.

Hij verklaarde dat hij niet wist wat deze ‘meester’ daarmee bedoelde en dat hij niet wist wat de inhoud van de pakketten was. Vervolgens heeft deze ‘meester’ de pakketten op zijn lichaam bevestigd en een taxi naar de Surinaamse luchthaven geregeld.

Volgens de smokkelaar zou hij € 3.000,- voor het vervoeren van de pakketten krijgen.

De rechtbank gaf aan dat ze geen geloof hecht aan deze verklaring van de verdachte over zijn onwetendheid van de inhoud van de pakketten die hij op zijn lichaam droeg. Hij kreeg 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest en een proeftijd van twee jaar schrijft rechtspraak.nl.