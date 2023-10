Man doodgestoken door Braziliaanse bijen in Albina

Een man is vrijdag doodgestoken door Braziliaanse bijen in Albina. Hij was samen met een andere man bezig een leegstaand perceel te onderhouden en op een bepaald moment werden zij aangevallen door de agressieve beesten.

De mannen renden weg en daarbij kwam het slachtoffer te vallen in een goot. Het gelukte zijn makker om naar een auto te rennen en zich daarin schuil te houden.

De politie en brandweer werden ingeschakeld en begaven zich ter plaatse. Bij aankomst van de politie was de gewonde man reeds door de brandweerlieden afgevoerd naar het Streekziekenhuis Marwina.

De wetsdienaren deden meteen het ziekenhuis aan en daar werd van de dienstdoende arts vernomen dat het slachtoffer het leven had gelaten.