Brutale gouddelvers rukken goud uit hand werkgever tijdens verdeling

Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) hebben afgelopen vrijdag de 27-jarige voortvluchtige roofverdachte A.S. na acht maanden aangehouden. Hij had samen met zijn kompaan, die eerder al in de kraag was gevat, goud van zijn werkgever gestolen meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens de benadeelde was hij bezig ruw goud onder de gouddelvers te verdelen, toen A.S. en de andere arbeider brutaal het goud uit zijn hand wegrukten. Na hun daad, welke plaatsvond in de maand februari, sloegen de twee verdachten op de vlucht.

Een dag na de beroving zou A.S. de werkgever in het ressort Latour met een vuistvuurwapen hebben bedreigd. De man deed van de strafbare feiten aangifte bij de Surinaamse politie.

Na goed speurwerk van het RBTM werd de kompaan van A.S. kort na de beroving aangehouden. A.S. die nog voortvluchtig was, is op 13 oktober 2023 eveneens door het RBTM in het district Brokopondo aangehouden.

Hij werd daarna overgedragen aan de Recherche van Regio Midden die belast is met het onderzoek in deze zaak. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte A.S. door de politie in verzekering gesteld meldt KPS.