61-jarige vrouw op bromfiets dood nadat bestuurder geen voorrang verleent aan auto

De vrouw die op vrijdag de 13e tragisch om het leven kwam bij een aanrijding tussen een auto en een bromfiets, is de 61-jarige Nadia Nelom. Ze zat op een bromfiets als duorijder, toen ze werden aangereden door de 21-jarige automobilist S.M.

De bestuurder van de grijze Toyota Vitz verklaarde dat beide bestuurders over de Coesewijnestraat reden richting Marowijnestraat, met dient verstande dat de bromfietser op het rijwielpad reed.

Gekomen ter hoogte van de Doekhieweg-oost, beschreef de bromfietser vanuit het rijwielpad een bocht rechts in de richting van de Doekhiweg-Oost. Daarbij verleende de bestuurder van de brom geen voorrang aan de auto die rechtdoor ging, met de aanrijding als gevolg.

Het ongeval was fataal voor de vrouw. Een ingeschakelde arts heeft ter plaatse de dood vastgesteld. Het stoffelijk overschot is door een uitvaartbedrijf naar het mortuarium vervoerd (foto). De man die de bromfiets bestuurde werd met verwondingen door de ambulance naar de SEH vervoerd.

Ten tijde van de aanrijding verkeerde de autobestuurder niet onder invloed van alcohol en was hij in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. De schade aan de bromfiets is aanzienlijk. De auto vertoont zware schade aan de voorzijde.

De zaak is in onderzoek bij de Surinaamse politie.