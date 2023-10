Roofverdachte die in taxi zat richting Albina aangehouden door RBTO

De 29-jarige roofverdachte S.N. is na bekomen informatie op dinsdag 3 oktober in een taxi die richting Albina ging door het Regio Bijstand Team Oost-Suriname (RBTO) te Tamanredjo in het district Commewijne aangehouden.

S.N. wordt ervan verdacht op zondag 1 oktober ter hoogte van Albina Taxi aan de Drambrandersgracht te Paramaribo betrokken te zijn geweest bij een beroving. Bij zijn aanhouding werden op hem 3 munities van kaliber 38 aangetroffen en in beslag genomen.

Samen met de in beslag genomen munities werd de verdachte overgedragen aan de politie van Bureau Nieuwe Haven die belast is met het verder onderzoek in deze zaak.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.