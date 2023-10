Rusland over beschuldiging Mangre 36 aangetrokken NPS-beleidsadviseurs: “Soso ley!”

“Soso ley! Soso ley!”. Zo reageert NPS-voorzitter Gregory Rusland op de beschuldiging van vakbondsleider tevens VHP-parlementariër Reshma Mangre over de 36 of meer adviseurs die onder het bewind van een andere partij, doelende op de NPS, op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) zijn aangetrokken.

Mangre stoort zich eraan dat er 100 miljoen US dollars gestopt is in het doorstroomsysteem, terwijl er in de praktijk enorm veel problemen zijn. Tijdens de viering van de 77ste jaardag van de NPS vrijdagavond in Grun Dyari merkte Rusland op dat er allerlei verhalen worden rondverteld, omdat men een drang heeft om de NPS ook te plaatsen in de rij van partijen waar het volk van Suriname op dit moment problemen mee heeft.

“Dus die persoon roepen wij op om het bewijsmateriaal te leveren. Maar ik ga die persoon ook vragen dat wanneer je dat doet, laten wij ook zien hoeveel beleidsadviseurs op het kabinet van de president, op het kabinet van de vp, over de hele regering met ministeries, zijn aangetrokken”, aldus Rusland.

De groene partij wordt volgens Rusland als het alternatief gezien bij de verkiezingen in 2025. “Dan moet u ook weten dat de aanvallen op de NPS heviger gaan worden. De aanvallen zullen vooral van politieke tegenstanders komen . Maar vergist u zich niet. Die aanvallen komen ook zelf van binnen de NPS. Omdat men ziet welke ontwikkelingen zich voordoen. Maar wij moeten als NPS’ers berekend zijn dat wanneer die aanvallen komen, wij ook weten hoe wij daarmee omgaan”, stelde hij.

Rusland zei ook heel vreemde zaken van binnenuit de partij te hebben opgemerkt. Het enige wat hij hierover losliet, is dat er mensen zijn die dichtbij het beleid betrokken zijn geweest en plotseling een ander liedje zingen.