Engelse krokodillenexpert bekent seksueel misbruik dieren

Een Engelse krokodillenexpert, die ondermeer bekend is van TV, heeft toegegeven dat hij jarenlang dieren heeft verkracht, gemarteld en gedood. Het zou onder andere gaan om puppies en volwassen honden. De man genaamd Adam Britton filmde de gruwelijke mishandeling ook.

De 51-jarige Britton die als zoöloog afstudeerde bij de Charles Darwin Universiteit, had bij zijn huis een container staan waar hij de mishandeling in het diepste geheim filmde en soms zelfs materiaal online zette. Op fora schepte hij onder een andere naam op over de moorden.

Hij werd aangehouden nadat een van de martelvideo’s bij de politie terechtkwam en die een onderzoek begon. Britton vertelde in het hooggerechtshof dat hij zichzelf filmde terwijl hij honden – of ‘f*ck toys’, zoals hij ze zelf noemde – seksueel misbruikte en martelde tot ze stierven.

De beelden die getoond zijn tijdens de rechtszaak waren zo gruwelijk dat rechter Michael Grant het publiek en het personeel vroeg de zaal te verlaten, meldt de BBC.