NPS niet eens met viering ‘Dag van Verbroedering en Eenheid’ op geboortedag Lachmon

De Nationale Partij Suriname (NPS) is het er niet mee eens dat de Surinaamse regering ervoor gekozen heeft om de Dag der Verbroedering en Eenheid jaarlijks te vieren op 21 september, de geboortedag van wijlen VHP-voorzitter Jagernath Lachmon.

Volgens voorzitter Gregory Rusland zou er een andere dag hiervoor gekozen moeten zijn, omdat ook oud-NPS-voorzitter Johan Adolf Pengel een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbroedering in Suriname. Dat is ook de reden waarom de groene partij dit jaar geen aandacht heeft geschonken aan de herdenking en kranslegging.

“Want je wil dan de indruk geven dat het van één kant kwam. Absoluut weten wij dat het met meneer Pengel zelfs verder ging. Hij sprak niet alleen over verbroedering, maar hij sprak ook over assimilatiepolitiek en dergelijken. Dus hij ging verder dan het leven naast elkaar”, stelt de NPS-voorzitter.

Na aantreden van de huidige regering in 2020 diende de VHP bij de president het verzoek in om 21 september per resolutie in te stellen als Dag der Verbroedering en Eenheid. Bij de officiële eerste viering waren de voorzitters van de toen vier coalitiepartijen aanwezig bij de kranslegging op het Onafhankelijkheidsplein.

De NPS stapte medio februari namelijk uit de regeercoalitie, daar zij zich niet betrokken voelde bij het beleid en daaraan gerelateerde besluiten. Rusland stelt de indruk te hebben dat het pad, waarbij de NPS en VHP historisch een vriendschappelijke samenwerking hebben, al lang verlaten is. “Men dacht dat men het alleen zou kunnen. En dan moeten we ze misschien nog de ruimte geven de resterende 19 maanden”, aldus de NPS-voorzitter.