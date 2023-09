Rover springt na beroving in Lawarivier en verdrinkt

Een man heeft het beroven van twee mannen in een dorp langs de Lawarivier, onlangs met de dood moeten bekopen. Hij sprong na de beroving in de rivier om te ontkomen maar verdronk daarbij. Zijn ontzielde lichaam is inmiddels geborgen, meldt Times of Suriname.

Volgens de Surinaamse krant ging de rover samen met twee andere mannen als sjouwer mee in een boot van Albina naar Gran Santi. Onderweg stopten ze bij een dorp om te overnachten.

Op een gegeven moment nam de verdachte de mobiele telefoon van een van de mannen en rukte de halsketting van de ander weg. Het slachtoffer verzette zich hevig waardoor de rover met slechts een deel van de ketting ervandoor wist te gaan.

De crimineel sloeg op de vlucht achterna gezeten door de twee mannen. Op een gegeven moment sprong de rover in de rivier en verdween daarna in de diepte.