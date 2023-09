Drugsdealende vrouwen aangehouden na inval bij bekende drugs locatie

Een gemengde eenheid van het Korps Politie Suriname heeft donderdag een inval gepleegd bij een woonadres aan de Tikipowstraat in Suriname. Twee vrouwen werden ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Tijdens het onderzoek ter plaatse, werd een hoeveelheid marihuana aangetroffen en in beslag genomen. Volgens buurtbewoners is het adres te ‘Ramgoe’ een bekende locatie en een bekend drugs verkooppunt in de omgeving.

Ondanks de vele invallen komt er geen verandering. Dat bleek ook na de inval: kopers kwamen toch weer aankloppen op het adres voor de softdrugs.

De vrouwen zijn ter zake overtreding van de opiumwet na te zijn voorgeleid in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.