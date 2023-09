Klant steekt taxichauffeur tijdens rit naar Moengo en neemt auto mee

Een taxichauffeur in Suriname is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een brute beroving door een klant, die hij van Paramaribo naar Moengo moest brengen. Het slachtoffer is een 38-jarige man, die taxichauffeur is op de route Paramaribo – Albina.

Donderdagavond laat reed hij met een klant over de Oost-Westverbinding richting Moengo. Ter hoogte van Perica haalde de klant plotseling een mes tevoorschijn, waarmee hij de chauffeur aan zijn elleboog, oksel en borststreek stak.

Het hevig geschrokken slachtoffer kon uit zijn voertuig komen, waarna de verdachte plaats nam achter het stuur en met de auto van de taxichauffeur ervandoor ging richting Moengo. Het gaat om een witte Toyota Spacio met kenteken PC 87-95.

Een voorbijganger trof de gewonde chauffeur aan nabij Stolkertsijver. Het slachtoffer werd door een vriend richting het politiebureau te Richelieu gebracht. De man die drie steekverwondingen heeft opgelopen, werd vervolgens door de Surinaamse politie met een zogeheten visum doorverwezen naar de SEH voor medische behandeling.

De zaak is in onderzoek bij de politie.