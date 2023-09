Man met gestolen motorfiets uit Frans-Guyana aangehouden

Een gemengde eenheid van de Surinaamse politie heeft de 43-jarige verdachte B.S. op dinsdag 5 september, tijdens een roadblock aan de Kwattaweg, op een motorfiets met Franse kentekennummer staande gehouden.

Aangezien hij geen bescheiden van het motorrijtuig kon overleggen, werd hij door de wetsdienaren aangehouden en voor verder onderzoek overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo.

Uit het onderzoek van de politie is komen vast te staan dat de motorfiets van diefstal afkomstig is, meldt het Korps Politie Suriname.

B.S. moet het voertuig voor een groot geldbedrag in euro bij een manspersoon in Frans-Guyana hebben gekocht en een week geleden het motorrijtuig naar Suriname hebben gesmokkeld. Hangende het onderzoek is de motorfiets door de politie in beslag genomen.

De verdachte B.S. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.