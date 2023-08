VIDEO: Voetballer trapt scheidsrechter neer na rode kaart

De halve finale wedstrijd zaterdagavond in de Dharm Cup tussen SV Naya Joti en SV Kismet is in de tweede helft vroegtijdig gestopt door de scheidsrechter.

Een speler van SV Kismet werd na een overtreding en herhaaldelijke waarschuwingen van de scheidsrechter rood gekleurd.

De voetballer werd woest door de beslissing en trapte als een lafaard de arbiter neer. Beelden van het voorval (boven het bericht te zien) gaan momenteel rond op social media.

Opmerkelijk is dat geen van de ploeggenoten van de agressieveling hem tegenhielden om de scheidsrechter aan te vallen. Pas na het incident werd hij in toom gehouden en van het veld gebracht.

De organisatie heeft besloten dat de speler wordt geroyeerd van alle competities op het Dharm veld. De organisatie gaat alleen de arbitrage kosten dekken. De resterende 13 minuten van de wedstrijd worden vandaag om 20.30 uur gespeeld.

Toeschouwers van de spelende ploegen op het Dharm veld zijn niet te spreken over het feit dat er tijdens de wedstrijden geen ordedienst en/of politie aanwezig is.