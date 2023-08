Jogi: “Bepaalde mensen zouden zelfs op een dede-oso propaganda maken”

“Als het aan bepaalde mensen ligt, dan zouden die zelfs op een dede-oso propaganda maken. Wanneer ze met een paar mensen bij elkaar zijn, dan beginnen ze dol te draaien”, aldus VHP-parlementariër Mahinder Jogi naar aanleiding van de manier waarop coalitiepartners ABOP en PL de viering van 133 Javaanse immigratie in Commewijne hebben omgetoverd tot een politieke activiteit.

De VHP’er stelt te begrijpen dat het voor bepaalde mensen moeilijk is om massa op de been te krijgen. Nu een gelegenheid zich heeft voorgedaan waarbij veel mensen op de been zijn, is dat dan gelijk aangegrepen. Maar zijn partij, de VHP, zal zich niet lenen voor dit gedrag en voert de politiek op een andere manier.

“Ik wil niemand tekort doen, maar als er één partij is die hard trekt in deze regering, dan is dat de VHP. Dat is geen geheim voor niemand. Wij gaan voor datgene waarvoor het volk ons daar heeft gezet”, stelt hij.

Jogi wenst de ABOP en PL veel succes toe in hun wens om in 2025 weer samen te werken en het voornemen om zeker weer deel te gaan uitmaken van de volgende regering. De VHP’er stelt wel dat wat het laatste betreft, de tijd, omstandigheden en de uitslag van de verkiezing dit zal bepalen.

“Want om in een regering te komen, is dat niet alleen afhankelijk van jouw. De vraag is of anderen dat willen. En ik weet niet of de ABOP/PL-combinatie 26 of meer zetels gaat krijgen. Dus je bent afhankelijk van anderen. Maar er wordt ook gekeken naar het gedrag van zo een partij in een eerdere coalitie. Dit alles wordt bestudeerd en geanalyseerd”, aldus de politicus.