Bestuurder vaker betrapt op rijden zonder rijbewijs; moet meteen de bak in voor 7 maanden

Een 42-jarige man die er een gewoonte van maakte om in de auto te rijden zonder rijbewijs, is tot zijn grote verbazing door de verkeersrechter in Suriname veroordeeld tot zeven maanden cel met onmiddellijke gevangenneming.

De verkeersovertreder Terry D. werd meerdere keren betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Hij werd op 5 maart en 9 mei dit jaar bij verkeerscontroles betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Vorig jaar was de man ook al betrapt op dit misdrijf, waarvoor hij drie maanden celstraf opgelegd kreeg.

Nadat hij dit jaar wederom betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs besloot het Surinaamse Openbaar Ministerie de verdachte weer te dagvaarden. D. die niet was aangehouden, meldde zich op 8 augustus braaf op de zitting om zich te verantwoorden bij de kantonrechter.

Hij kon zijn oren niet geloven toen rechter Roy Elgin hem daarbij een straf op van zeven maanden oplegde en zijn onmiddellijke gevangenneming gelastte. Hij mocht dus niet meer naar huis, maar moest regelrecht de cel in. Zijn vrouw werd gebeld om de spullen welke hij bij zich had op te halen.

De rechter gaf aan dat de overtreder niet geleerd heeft uit zijn eerdere veroordeling. Tevens gaf de magistraat aan dat er zware celstraffen worden opgelegd aan degenen die aan het verkeer deelnemen zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs of rijden met een vervallen rijbewijs.