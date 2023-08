Raghoebarsing: “We gaan niet terug naar een situatie van brandstofsubsidie”

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning in Suriname, is ondanks de enorm gestegen brandstofprijzen in Suriname, niet van plan om deze weer te gaan subsidiëren. Ook de 3,50 SRD aan government-take, waarmee de enorme schulden bij de oliemaatschappijen reeds zijn afgelost, blijft gehandhaafd.

“Natuurlijk, die brandstofprijs doet pijn. Het is hoog en is de laatste dagen wat gestegen. Wij kijken daar heel serieus naar, maar we gaan niet teruggaan naar een situatie van brandstofsubsidie. En we gaan er wel samen uit komen”, zei de Surinaamse bewindsman vrijdag op een persconferentie.

Hoewel de brandstofsubsidie al enkele maanden is afgeschaft, stelt de minister dat de minderdraagkrachtige groepen in Suriname niet zijn vergeten. Deze groep wordt maandelijks middels de 1.800 SRD aan sociale steun gecompenseerd. “In die 1.800 SRD zit een flinke portie compensatie voor brandstofstijgingen”, stelde hij. Gehoopt wordt dat de brandstofprijs spoedig zal dalen.

De brandstofprijzen worden bij elke lading brandstof aangepast. In de prijsberekening zit naast de SRD 3,50 aan government-take per liter ook 5% btw. Dit zorgt voor aardig wat irritatie bij personen die dagelijks hun voertuigen moeten tanken om aan het werk te komen. Met de stijging van de brandstofprijzen gaan ook goederen en diensten de lucht in.