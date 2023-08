Braziliaans veebedrijf wenst te investeren in Suriname

Het Braziliaanse veebedrijf Grupo Rialma is geïnteresseerd om in Suriname te investeren. Een vertegenwoordiging van deze onderneming, waaronder CEO Emival Caiado, heeft op vrijdag 11 augustus 2023 haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi.

Het betrof een beleefdheidsbezoek waarbij Grupo Rialma haar plannen om in Suriname aan grootschalige veehouderij te doen heeft uiteengezet. Bij het onderhoud waren ook de ministers Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) aanwezig.

De onderneming is ook actief in de kipsector en verder gespecialiseerd in energieopwekking. Minister Ramdin zegt dat het om investeringen van tientallen miljoenen gaat indien het bedrijf in Suriname komt ondernemen. Hij noemt Grupo Rialma een concreet voorbeeld van een Braziliaans bedrijf met een goede reputatie en duidelijke verdiensten op gebieden waar het actief is. “Dus wij zien ze graag komen”, aldus de bewindsman die eraan toevoegt dat er kritisch naar het businessplan van Grupo Rialma en de effecten van deze onderneming op het milieu gekeken zal worden.

Minister Ramdin is ervan overtuigd dat een eventuele investering voordelen zal opleveren voor de Surinaamse economie. Hij noemt onder meer het creëren van werkgelegenheid. Dit alles is in de ontmoeting met president Santokhi aan de orde gekomen. Volgens de BIBIS-minister volgen er meer gesprekken en de hoop is erop gericht dat er een interessant investeringsvoorstel door de onderneming uit het zuiderbuurland wordt gedaan.

De bewindsman merkt op dat Grupo Rialma de potentie heeft om het hele Caribisch gebied te voorzien van rundvlees en kip. Minister Ramdin verwijst dan ook meteen naar Surinames pogingen om zijn eigen voedselzekerheid te garanderen en ook de exportpotentie naar de regio te vergroten. “Uiteraard moet er rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden. We willen natuurlijk niet dat onze lokale productie tenietgaat”, zegt de bewindsman.

De volgende stap in de gesprekken met Grupo Rialma is dat de Suriname Investment & Trade Agency (SITA) in beeld komt. Minister Ramdin: “Zij moeten wat onderzoek doen en zullen samenwerken aan het businessplan.” De bewindsman zegt dat er voor dit soort investeringen altijd een impactstudie wordt gedaan. “Dat is dus allemaal belangrijk om te beoordelen of zo’n project goed is om verder mee te gaan en bijdraagt aan de ontwikkeling”, stelt de regeringsfunctionaris. Hij legt uit dat SITA als onafhankelijke instantie belast is met het aantrekken en begeleiden van investeerders.

Volgens de minister is er ruime interesse om in Suriname te investeren. Hij verwijst onder meer naar de groep van Chinese investeerders die donderdag ook door de president zijn ontvangen. Het allerbelangrijkste is volgens hem om na te gaan wat goed en interessant is voor Suriname.