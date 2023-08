Kimberly Edwards winnaar Miss Courantyne

De 14-jarige Kimberly Edwards van het dorp Orealla in Guyana is dinsdagavond in Washabo gekroond tot de nieuwe Miss Courantyne. De schoonheid werd ook uitgeroepen tot Miss Photogenic en won de Best Traditional Costume Award.

De jury had geen gemakkelijke taak, aangezien de deelnemers een goede performance hebben neergezet tijdens de verschillende rondes.

Negen inheemse meisjes tussen 14 en 19 jaar, die wonen langs de Corantijnrivier, hebben meegedaan aan de verkiezing.

Het ging om Abigail Ramdayal, Amber Fredericks, Arancha De Freitas, Fareisha Mac-Intosh, Gaiby Boldewijn, Jenivia Wanabo, Kimberly Edwards, Shayana Karwafodi en Zipporah Ardi.

De deelnemers werden onder andere getraind in lopen, spreken voor het publiek en moesten ook sessies volgen over het thema Sustainable Development Goals, die tijdens de vragenronde aan de orde zijn gekomen.

Hieronder de namen van alle winnaars.

Kimberly Edwards van Orealla Jenivia Wanabo van Washabo Fareisha Mac-Intosh van Washabo Zipporah Ardi van Apoera Abigail Ramdayal van Apoera

Miss Congeniality Amber Fredericks van Apoera