Militair dood aangetroffen in garage

Een 45-jarige militair in Suriname, is afgelopen nacht dood aangetroffen in een garage aan de De Craneweg. Zijn lichaam werd rond 01.45u ontdekt door de familie.

Na de ontdekking werd de politie van Lelydorp ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.

Van een naaste verneemt de redactie van Waterkant.Net dat de militair waarschijnlijk overhoop zat met iets van het werk. Hij heeft dit wellicht niet kunnen verwerken en afgelopen nacht een einde aan zijn leven gemaakt.

Omdat er geen sprake is van misdrijf is zijn lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie aan de nabestaanden afgestaan.