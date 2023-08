Streetparty eindigt met berovingen en schietincident

Een streetparty op de hoek van de Adroe- en Ramboetanstraat in Suriname is afgelopen nacht geëindigd met verschillende berovingen en een schietincident.

Vernomen wordt dat in totaal vier slachtoffers beroofd zijn van hun halskettingen. Een man is met een schotwond naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Hij is tijdens de beroving beschoten in zijn bovenbeen en ter observatie opgenomen. De overige slachtoffers bleven ongedeerd.

Leden van Regio Bijstand Team Paramaribo hebben een verdachte aangehouden op wie een vuistvuurwapen is aangetroffen. Het gaat in deze om de 40-jarige J.S. bij wie de sterke arm een zilverkleurige revolver heeft aangetroffen en in beslag heeft genomen.

Onderzocht wordt of hij inderdaad de schutter is. De politie van Flora was ter plaats voor onderzoek.