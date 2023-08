Asabina: “Brokopondo in rep in roer na aanvraag Staatsolie in dat gebied”

Parlementariër Ronny Asabina heeft dinsdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) aangegeven dat bewoners van het district Brokopondo in rep in roer zijn, nadat bekend is geworden dat Staatsolie een deel van het district heeft aangevraagd.

“In die locatie zijn er verschillende woongemeenschappen, zoals Bronsweg, delen van Baling Soela en andere plekken”, zei de BEP-fractieleider. Naar zeggen van de politicus wordt hij platgebeld door bewoners uit het gebied. Vandaar dat het nodig is dat de Surinaamse regering duidelijkheid brengt over de aanvraag van Staatsolie.

Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf als reactie hierop aan dat hij alleen weet dat er een bufferzone is gemarkeerd, waar er geen activiteiten mogen worden uitgevoerd. “Maar wat betreft aanvragen voor uitgifte, dat weet ik niet. Dat is niet bekend bij ons”, aldus de vp.