Brunswijk houdt kaken stijf in DNA over kwestie pg: “President gaat parlement schriftelijk berichten”

Vicepresident Ronnie Brunswijk is dinsdag ondanks diverse vragen van parlementariërs in De Nationale Assemblee (DNA) niet ingegaan op de vermeende onenigheid binnen de regeringscoalitie over de benoeming van mr. Garcia Paragsingh tot procureur-generaal (pg) van Suriname.

Het enige wat de tweede man van het land losliet, is dat president Chan Santokhi hem heeft laten weten dat hij schriftelijk de informatie hierover naar het parlement zal opsturen.

De beantwoording van indringende vragen gesteld door volksvertegenwoordigers was op dat moment al een heet hangijzer in het parlement. Door een schriftelijke beantwoording door de ministers komt deze informatie alleen bij leden van het parlement terecht en niet direct bij de samenleving en journalisten. Dit is een methode die de laatste tijd vaker wordt gehanteerd door diverse ministers, aldus de kritiek.

Na de kritiek zei Brunswijk dat hij deze werkwijze ook niet correct naar het parlement toe vindt. Daarover is de regering bezig een evaluatie te plegen.

Assembleevoorzitter Marinus Bee hakte de knoop door in deze kwestie en benadrukte dat vanaf nu alle ministers tijdens het agendapunt vragenuur fysiek in De Nationale Assemblee moeten zijn om gelijk antwoord op eventuele vragen van het parlement te geven.

“Binnen één dag gaan we die vergadering afronden. Het zijn meestal actuele zaken en de regering dient daarop gelijk antwoord te geven”, aldus de parlementsvoorzitter.