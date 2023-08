Oom leent picolet van neefje en verkoopt deze door

De politie in Suriname heeft de 59-jarige Mario Z. aangehouden wegens verduistering van een gekooide zangvogel van zijn neefje.

Volgens de aangever kwam zijn oom twee weken geleden thuis bij hem met de vraag of hij de gekooide Twa Twa en Picolet van zijn neefje kon lenen, om vogels te vangen. Ook leende hij een vogelnet van zijn neefje.

Na twee weken kwam de oom terug met enkel de Twa Twa. Hij vertelde zijn neefje doodleuk dat hij die Picolet had verkocht. Het neefje pikte dit niet en stapte naar de Surinaamse politie, waar hij aangifte deed tegen oom Mario.

De politie van Rijsdijk heeft de 59-jarige man vervolgens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij verklaarde dat hij de Picolet zou hebben uitgeleend aan iemand op Saramacca.

Na onderzoek bleek echter dat de oom de zangvogel voor 1.000 SRD heeft doorverkocht aan een 78-jarige vogelliefhebber.

De politie heeft deze heler achterhaald die op zijn beurt vrijwillig de gekooide zangvogel heeft afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. De heler is zijn geld kwijt en de verdachte Mario is wegens verduistering in verzekering gesteld. De benadeelde kreeg zijn Picolet terug.