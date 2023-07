Naar Zuid-Korea vertrekkende scouts maken opwachting bij president

Een delegatie van de Boy Scouts van Suriname heeft haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. De Surinaamse padvinders zullen deelnemen aan de World Scouts Jamboree 2023, die van 1-12 augustus in Zuid-Korea plaatsvindt. In verband hiermee is de delegatie op zaterdag 29 juli op het presidentieel paleis ontvangen door het staatshoofd, dat tevens beschermheer en daarmee ook Chief Scout van de nationale scoutingorganisatie is. De groep vertrekt op maandag 31 juli.

Rudi Esajas, hoofdcommissaris van de Boy Scouts van Suriname, zegt dat het bezoek aan de president een tweeledig karakter had; enerzijds vanwege het 99-jarig bestaan van de organisatie zaterdag en anderzijds vanwege de deelname aan het evenement in Zuid-Korea. Het staatshoofd heeft volgens de hoofdcommissaris de groep uitgeleide gedaan en de 10 scouts heel veel succes toegewenst.

Chief Scout Santokhi bond bij deze gelegenheid de nationale das voor de unitleider en overhandigde hem daarbij ook de Surinaamse vlag. De president noemde deze plechtige ceremonie een bijzondere eer. Hij is ervan overtuigd dat de scouts als vertegenwoordigers van Suriname, het land op de kaart zullen zetten.

De Chief Scout merkte op dat het geen toeval is dat de scouts zaterdag precies 99 jaar bestaan. Hij roemde het feit dat de pioniers de padvinderij steeds hebben overgedragen aan jongeren. Het staatshoofd toonde zich ermee ingenomen dat de jongeren steeds worden klaargestoomd om Suriname op een waardige wijze uit te dragen.

Santokhi vroeg om vraagstukken als discipline, waarden en normen hoog te houden bij de jongeren. Verder zullen ook kwesties als jeugdcriminaliteit, armoede, werkloosheid en de rol van jongeren in de aanpak van klimaatsverandering, met deze groep besproken moeten worden

De Wereldjamboree wordt eens in de vier jaar georganiseerd. Het gaat om een grote activiteit, waarbij 50.000 scouts uit 158 landen bij elkaar komen om te kamperen. Er wordt dan over verschillende onderwerpen met elkaar van gedachten gewisseld, terwijl er ook culture uitwisseling plaatsvindt.

“Het is eigenlijk een wereldervaring die je opdoet, want je ziet scouts uit verschillende landen en je hebt de kans om ook de manier zoals zij het padvindersspel beleven, mee te maken”, aldus hoofdcommissaris Esajas. Zuid-Korea heeft groots uitgepakt met een nieuwe kamp verspreid over acht vierkante kilometers.