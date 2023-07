Man van politievrouw verkoopt stiekem haar vuurwapen

De 36-jarige verdachte M.B. en de twee 24-jarigen S.K. en M.S. zijn op vrijdag 28 juli door leden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) van het Korps Politie Suriname aangehouden voor diefstal en heling.

S.K. en M.S. zijn tijdens surveillancewerkzaamheden van de medewerkers in een verdacht rondrijdend voertuig in het ressort Uitvlugt tot stoppen gesommeerd. Tijdens controle in het voertuig is op een van de verdachten die een tas bij zich had een magazijnhouder van een vuistvuurwapen aangetroffen.

Naderhand is het vuistvuurwapen van het merk Glock aangetroffen en in beslag genomen. Het betrof in deze een vuistvuurwapen van een politievrouw. Het tweetal werd terstond aangehouden en hangende het onderzoek overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo voor verder onderzoek.

Tijdens het verder onderzoek is gebleken dat de twee verdachten het wapen een dag eerder voor een geldbedrag in Amerikaanse dollars hadden gekocht bij de verdachte M.B. die in gezelschap was van een andere manspersoon. M.B. die de levenspartner is van de politievrouw werd direct opgespoord en in het ressort De Nieuwe Grond aangehouden.

M.B. heeft zonder toestemming het wapen van zijn levenspartner samen met zijn voortvluchtige kompaan verkocht aan derden. Na te zijn voorgeleid zijn de verdachten S.K. en M.S. na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden, terwijl M.B. in verzekering is gesteld.

De politie werkt aan de aanhouding van de voortvluchtige kompaan.