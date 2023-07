Vorige week meer dan 300 denguebesmettingen in Guyana; ook stijging in Suriname

Guyana registreerde vorige week, net als Suriname en veel andere landen in Zuid-Amerika, een aanzienlijke toename van het aantal personen met knokkelkoorts (denguevirus). De Guyanese minister van Volksgezondheid, Frank Anthony, dringt er bij mensen op aan de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zichzelf te beschermen.

“In de afgelopen week hebben we 317 positieve gevallen geregistreerd in heel Guyana”, vertelde Anthony zondag aan de News Room.

Ter vergelijking: op basis van lokale gegevens worstelt Guyana wekelijks met gemiddeld ongeveer 80 gevallen. Een meerderheid van die gevallen wordt geregistreerd in de regio’s twee, drie, vier en vijf.

Anthony wees erop dat in heel Zuid-Amerika een toename is waargenomen van het aantal personen dat door dengue is getroffen.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde vorige week dat gevallen van knokkelkoorts dit jaar recordhoogtes kunnen bereiken, deels als gevolg van de opwarming van de aarde, die gunstigere omstandigheden biedt voor dengue-verspreidende muggen, de aedes-soort.

De afgelopen periode is gebleken dat er ook een stijgende lijn is van dengue gevallen in Suriname. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg Suriname (BOG) zal naast de lopende dengue-preventie activiteiten de bespuitingswerkzaamheden opvoeren naar gebiedsbespuitingen waar dit nodig is als volgende preventie maatregel tegen Dengue. Het BOG is al geruime tijd gestart met analyses en preventie maatregelen tegen Dengue.

Het BOG zal naar hotspots trekken voor meer activiteiten in het kader van awareness en preventie. Op dinsdag 25 juli wordt gestart met de Brokopondolaan en zijwegen.

De milieu inspecteurs zijn reeds gestart met inspectie werkzaamheden en hebben de nodige maatregelen getroffen om burgers zoveel mogelijk te stimuleren broedplaatsen van muskieten op te ruimen en adviezen te geven aan de bewoners.

De milieu inspecteurs zullen in de ochtenduren langslopen in de buurten waar er spuit werkzaamheden verricht zullen worden om de bewoners voor te bereiden op de bespuitingen die in de middag zullen plaatsvinden. Dit alles is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, bij regen zullen er geen spuit werkzaamheden uitgevoerd worden.