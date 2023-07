Klemgereden geldwisselaar beschoten en beroofd in centrum van Paramaribo

Vier criminelen hebben maandag in de vooravond een geldwisselaar ter hoogte van de Haïti markt aan de Drambrandersgracht in Suriname beroofd en geschoten in zijn been.

Het slachtoffer Rakesh (27) liep een schampschot op aan zijn linker dijbeen. Volgens de gedupeerde gaat het om vier daders van wie twee gewapend waren met een vuistvuurwapen en een derde met een handbijl.

Ze maakten onder bedreiging twee tassen met persoonlijke documenten, vreemde valuta en 200.000 Surinaamse dollars (SRD) buit.

Rakesh wisselt geld aan de Wilhelminastraat. Hij reed naar huis toen hij door de verdachten werd klemgereden, waarbij ze op het voertuig van het slachtoffer hebben geschoten.

De verdachten stapten vervolgens uit hun voertuig en sloegen de linker voorruit van het voertuig van het slachtoffer kapot. Onder bedreiging werden beide tassen uit de auto van de benadeelde buitgemaakt. Na hun snode daad reden de rovers richting de J.A. Pengelstraat.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij verkeert buiten levensgevaar. Van de daders ontbreekt elk spoor.

De auto van het slachtoffer werd door de politie weggesleept (foto).