Amatstam: “De lucht is geklaard, zand erover”

Maroef Amatstam en minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken hebben gesproken over de onstane situatie afgelopen vrijdag op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. De zanger werd tijdens het zingen van het nummer ‘Lobi Sranan- Libi kon Tranga now‘ opgedragen om te stoppen. Het publiek kreeg maar twee coupletten en twee refreinen van het lied te horen.

Waterkant.Net nam zondagochtend contact op met de populaire zanger om na te gaan waarom hij zo plotseling stopte. Maroef bevestigde tegen de redactie dat zijn optreden werd stopgezet. Hij had diverse nummers gedaan en zou een laatste nummer doen. Hij was door het publiek gevraagd om het desbetreffende nummer Libi kon Tranga now te zingen. “Ik heb het gezongen voor het publiek, omdat het een mooie song is. En niet gezongen tegen de Surinaamse regering”, aldus de zanger.

Na de twee coupletten en twee refreinen zou hij bij het stukje waar het piano spel begint wat leuks vertellen en helemaal niet in de richting van de regering, zegt Amatstam. “Ik zou vertellen dat wat er ook gebeurd en wat we nu allemaal meemaken in Su, we toch de hoop niet moeten verliezen. Kop op Suriname!

Maar juist bij dat gedeelte, moest ik stoppen met zingen. Een dame tikte aan me rug en ik moest naar achteren kijken. Daar zag ik de minister van BiZa staan en hij wenkte me om te stoppen. Ik liep naar achteren waar de minister stond en ik moest daarna terug op het podium om te vertellen aan het publiek, dat die ‘Libi kon tranga now‘ niet door deze regering komt’, vertelde de zanger zondagochtend.

Diverse artiesten hebben gereageerd op deze vorm van censuur. Zanger Bryan Muntslag bijvoorbeeld noemt het pure onzin en zegt daarover “Wij artiesten geven geen bal om je politieke kleur, laat dat meer dan duidelijk zijn!” Patricia van Daal heeft geen goed woord voor de minister en adviseert de zanger om nooit meer op te treden bij een event die deze regering organiseert.

“De lucht is geklaard, zand erover. Ik zal mij ten alle tijde professioneel opstellen. Bedankt voor jullie ondersteuning”, aldus Amatstam na het gesprek met Somohardjo.

De live beelden van het voorval zijn hier terug te zien.