Sylvana Simons is niet beschikbaar als lijsttrekker voor haar partij Bij1, bij de verkiezingen van 22 november. Dat schrijft de in Suriname geboren politica in een mail aan de leden. Ze blijft wel lid.

Simons zegt dat het een persoonlijke afweging is om te stoppen, meldt de NOS. Het is het gevolg van een combinatie van factoren. Ze kampt met een slechte gezondheid en de verkiezingen komen eerder dan ze had verwacht.