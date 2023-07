VES-secretaris: “50% koopkrachtversterking immoreel, onfatsoenlijk en gewoon drei-ai”

“Het is immoreel, onfatsoenlijk en gewoon drei-ai. Ze hebben eigenlijk niets te maken met het volk”. Zo reageert de econoom Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), over de manier waarop de president, vicepresident en ministers zichzelf gezegend hebben met 50% koopkrachtversterking.

De econoom stelt wel ermee eens te zijn dat regeringsfunctionarissen wel, op basis van de verantwoordelijkheden die zij hebben, goed moeten verdienen. Echter, gezien de financieel-economische situatie in het land zouden er nu juist betere prioriteiten gesteld moeten worden.

“Als we kijken naar de afgelopen periode met de diverse protestacties, denk ik dat als dit gewoon zo doorgaat de mensen weer op straat zullen komen. Het kan niet anders. Als mensen niet uitkomen en hun kinderen niet kunnen voeden, gaat men de straat opgaan”, aldus Girdhari in een radio-interview.

De VES-secretaris vindt dat de regering de Surinamers met deze handeling juist geen hoop voor verbetering geeft.

“Men geeft mensen juist het gevoel van ‘ik heb lak aan jouw, ik kijk alleen naar mezelf en me directe omgeving’. Dat is geen vorm van goed bestuur. Mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk, gepensioneerden en zelf de mensen met een beperking krijgen niet op tijd hun uitkering, mensen klagen steen en been dat ze na een week geen geld meer hebben. En als de regeringslieden al zoveel voorzieningen hebben vanuit de Staat, dan denken wij dat een pas op de plaats hoort. Men moet zich dan niet gaan verrijken met enorme verhogingen. Zeker niet in deze periode waar ook is aangekondigd dat diverse prijzen nog de lucht in zullen gaan”, benadrukt Girdhari.

Hij noemt onder andere de verdere afbouw van de subsidies voor water en elektriciteit en de aankomende verhoging van de kookgasprijzen.