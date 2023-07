Stakeholders bespreken maatregelen om ananassector in Suriname te ontwikkelen

Afgelopen week kwamen meer dan 70 boeren, coöperaties, verwerkers, agribusiness en instellingen van de publieke sector bijeen in het SAIS-gebouw bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om de mogelijkheden te verkennen voor de ontwikkeling en groei van de ananassector in Suriname.

Het evenement, ondersteund door de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) gefinancierde Agri-Food Systems Transformation Accelerator (ASTA) met aan kop, Okhunjonov Davronjon, Pineapple Joint Program en het door de Europese Unie (EU) gefinancierde Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), o.l.v. Erick Zeballos, heeft tot doel de samenwerking tussen meerdere belanghebbenden te bevorderen en specifieke acties te identificeren voor een meer concurrerende Ananassector.

Dit samenwerkingsinitiatief sluit ook aan bij de Global Action on Green Development of Special Agricultural Products: One Country, One Product (OCOP), gelanceerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Het initiatief heeft tot doel groene en duurzame waardeketens voor speciale landbouwproducten te ontwikkelen, kleine en familiare boeren te ondersteunen om ten volle te profiteren van de Wereldmarkt en uiteindelijk te helpen bij de transformatie van de huidige Agro-Food systemen en het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). In Suriname ligt de focus van dit initiatief op het promoten en versterken van de waardeketen van ananas.

Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst was om het bewustzijn over het potentieel van de ananassector te vergroten, vraag en aanbod van de markt te beoordelen, kansen voor agro-coöperaties, boeren en kopers (inclusief verwerkingsbedrijven, handelaren en exporteurs) te verkennen en mogelijke financierings- en investeringsmogelijkheden te bespreken.

Dit evenement bood belanghebbenden een platform om partnerschappen en business-to-business- (B2B) kansen te bevorderen door vertegenwoordigers van de overheid, boeren, coöperaties, kopers, financiële instellingen en andere relevante belanghebbenden samen te brengen. Het doel is om het delen van kennis te vergemakkelijken, ervaringen uit te wisselen en bruikbare stappen te identificeren voor duurzame ontwikkeling van de ananassector in Suriname.

LVV-minister Parmanand Sewdien: “Ik sta vandaag voor u om de vitale betekenis van de ananassector in het Surinaamse landbouwlandschap te benadrukken. De regering van Suriname zet zich volledig in voor het bevorderen van de groei en ontwikkeling van deze sector, waarbij we het enorme potentieel erkennen voor het stimuleren van economische welvaart en het creëren van kansen voor onze boeren en ondernemers. We zijn er vast van overtuigd dat samenwerking tussen alle belanghebbenden van het grootste belang is om het potentieel van de sector te benutten en de echte waarde ervan te ontsluiten. Samen kunnen we bouwen aan een bloeiende Ananas industrie die niet alleen bijdraagt aan de economische groei van ons land, maar ook duurzame landbouwpraktijken promoot en het levensonderhoud van onze mensen verbetert.”

“Internationale samenwerking spelen een cruciale rol bij het bevorderen van de Surinaamse Ananas industrie,” aldus Elizabeth Bradley, waarnemend directeur van de afdeling Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BIBIS). “Door partnerschappen en kennisuitwisseling kunnen we duurzame ontwikkeling stimuleren en het volledige potentieel van onze ananassector benutten. We zijn vastbesloten om nauw samen te werken met internationale bedrijven en mogelijkheden te onderzoeken voor de export van onze groenten en fruit naar de markten in het Caribisch gebied, de EU en de Verenigde Staten. Directe buitenlandse investeringen in de sector zullen de groei ervan verder ondersteunen en wederzijds voordelige kansen creëren voor alle betrokken belanghebbenden”.

In de interactieve discussiesessies presenteerden leidende producentencoöperaties uit Para en Marowijne een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de producenten in die regio’s, terwijl voedselverwerkende bedrijven hun ervaringen deelden met het toevoegen van waarde aan de agro-verwerkende sector.

Vertegenwoordigers van de financiële sector bespraken de rol van financiële strategieën en microfinanciering bij het ondersteunen van de groei van de agribusiness. Tijdens de sessie konden belanghebbenden hun perspectieven delen, ideeën uitwisselen en potentiële gebieden voor gezamenlijke actie en partnerschappen identificeren.

Een tentoonstelling, netwerken en B2B-bijeenkomsten stelden de deelnemers in staat om een showcase van ananasproducten te verkennen en zinvolle gesprekken en zakelijke interacties aan te gaan. Het evenement creëerde een omgeving die bevorderlijk was voor het leggen van waardevolle connecties, het bevorderen van partnerschappen en het ontsluiten van nieuwe kansen binnen de ananas industrie, meldt LVV.