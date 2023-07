Soeklal en Ngwete overall winnaars expositie Unity for Suriname

Re-Jane Soekhlal (8 jaar) en Dhaviena Ngwete (6 jaar) zijn de overall winnaars geworden van de expositie Unity for Suriname, die vrijdag in het kunstgallerij G-Blok aan de verlengde Keizerstraat werd gehouden.

Naast deze twee werden er ook per school twee winnaars aangewezen. Die zijn van de SO Lamtoroschool zijn: 1. Enfield Amaris 13 jaar en 2. Christiano Enfield Christiano 14 jaar. Van de Mytylschool zijn dat 1. Dhaviena Ngwete 6 jaar en 2. Marchello Eduards 12 jaar en van de Louis Braille School: 1. Re-Jane Soekhlal 8 jaar en 2 Ishana Ramdin 14 jaar.

De prints van de winnaar zijn door Filling Pieces als Keti Koti print 2024 gebruikt. De winnaars ontvingen elk een rugtas met tekenmateriaal. Re-Jane Soekhlal en Dhaviena Ngwete ontvingen elk een waardebon van Sweetheart Suriname.

De expositie Unity for Suriname is onderdeel van het project Special Heroes dat de Ilonka Elmont Foundation samen uitvoert met Filling Pieces en Bureau Speciaal Onderwijs. Hierbij kregen de kinderen van de scholen wekelijk lessen van George Struikelblok.

Vrijdag werd de expo na het officieel gedeelte opengesteld voor het publiek. De kinderen werden door Fernandes getrakteerd op goody bags gevuld met snacks. Sweetheart Suriname trakteerde op snoepzakjes.

Met het project Special Heroes Suriname wil de Ilonka Elmont Foundation, de initiator hiervan, uitvoering geven aan het plan waarin met een gericht stimuleringsprogramma een krachtige impuls wordt gegeven aan de vrijetijdsparticipatie voor kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Met dit plan dat door de coronapandemie noodgedwongen moest worden gestaakt, wil de Foundation middels Urban-achtige kunstvormen als kunst, rap, spoken word, muziek en dans weer een doorstart maken.