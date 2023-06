CARICOM en SICA bekijken mogelijkheden voor gedeeltelijke overeenkomsten tussen leden

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in Suriname (BIBIS) heeft op 26 juni 2023 geparticipeerd in de ‘Economic and Political Dialogue between the Ministers of Foreign Affairs and Foreign Trade of the Caribbean Community (CARICOM) and the Central American Integration System (SICA)’ in Placencia, Belize.

Tijdens de vergadering hebben de ministers het belang van samenwerking op het gebied van handel benadrukt alsook de collectieve aanpak van regionale en sub-regionale kwesties. Minister Ramdin benadrukte het belang van het delen van kennis en ervaring omdat de regio’s ook te kampen hebben met gemeenschappelijke uitdagingen zoals klimaatsverandering. De minister voegde toe dat eenheid de kracht van de twee regio’s zal zijn. Ook zou er meer gewerkt moeten worden met de private sectoren binnen beide regio’s om verschillende mogelijkheden te bespreken op het gebied van regionale handel.

De SICA werd opgericht op 13 december 1991 en vertegenwoordigt het politieke- en institutionele kader voor het economische-, sociale- en politieke integratieproces van de Midden-Amerikaanse regio. Lidstaten zijn Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek als geassocieerde lidstaat. Daarnaast zijn er 9 Regional Observers, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, Mexico en Argentinië alsook 15 Extra Regional Observers, waaronder de Europese Unie, The Holy See, Australië, Marokko en Zuid-Korea.

De bevolking van de SICA-lidstaten wordt geschat op meer dan 45 miljoen mensen, met een bruto binnenlands product van $ 108 miljoen USD en internationale investeringen voor $ 3.000 miljoen USD. Enkele van de behaalde resultaten zijn onder meer, de consolidatie van de intraregionale handel in goederen en diensten; de capaciteit om de regio te vertegenwoordigen als onderhandelingsblok op de belangrijkste internationale politieke fora, evenals een betere capaciteit om te onderhandelen over extra regionale vrijhandelsovereenkomsten.

Daarnaast heeft de SICA-raad van ministers van Volksgezondheid een geïntegreerd onderhandelingsproces ontwikkeld voor de gezamenlijke aanschaf van medicijnen, waardoor de regio aanzienlijke besparingen heeft kunnen realiseren. Verder zijn op het gebied van de bescherming en het beheer van het milieu belangrijke resultaten geboekt bij de coördinatie en regionalisering van projecten onder leiding van de Midden-Amerikaanse Commissie voor Milieu en Ontwikkeling (CCAD).

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over eventuele handelsovereenkomsten tussen de individuele CARICOM-lidlanden en SICA-lidlanden. Het algemene doel van de, zogeheten Partial Scope Agreements (PSAs), is de commerciële en economische betrekkingen tussen de partijen te versterken door onder meer de handel in goederen van oorsprong van de partijen te vergemakkelijken, te bevorderen, te diversifiëren en uit te breiden door preferentiële marges toe te kennen op hun tarieven, non-tarifaire handelsbelemmeringen op te heffen, en het opstellen van duidelijke voorschriften voor technische, sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Reeds in 2006 was er sprake van onderhandelingen door Belize en Guatemala om dergelijke PSAs te realiseren. Deze trad in werking in 2010. Daarnaast realiseerde Trinidad and Tobago in 2013 PSAs met Panama en in 2015 met Guatemala. De Administrative Committee heeft inmiddels besloten om de verschillende technische comités bijeen te roepen om te werk voort te zetten van mogelijke PSAs.