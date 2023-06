Mulo-leerlingen op bromfiets aangereden door lijnbus; 1 dode

Twee mulo-leerlingen op een bromfiets zijn vanmorgen rond 10.30 uur aangereden door een lijnbus aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Eén heeft ter plaatse het leven gelaten en de andere is zwaargewond geraakt.

De gewonde is in kritieke toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De oorzaak van de botsing ter hoogte van Choi’s Supermarkt is nog onbekend.

De verschillende onderzoeksteams van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.