Minister Raghoebarsing over diefstal koper Torengebouw: “Ik schaam me ervoor”

“Ik ben niet alleen droevig. Ik schaam me ervoor”. Zo reageert minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning in Suriname over de diefstal van de koperen beplating van het dak van het Torengebouw van financiën aan het Onafhankelijkheidsplein.

De bewindsman stelt dat geen enkel argument wegneemt dat het ministerie van financiën verantwoordelijk is voor het gebouw en dat zoiets nooit had mogen gebeuren. Volgens hem is er ondertussen actie ondernomen.

“We zijn in gesprek gegaan met Openbare Werken en als ik het goed heb worden er acties ondernomen om het gebouw zodanig af te sluiten dat niemand toegang heeft”, benadrukte de Surinaamse bewindsman zondag in het actualiteitenprogramma Welingelichte Kringen.

Het pand dat onderdeel is van de historische binnenstad van Paramaribo en sinds 2002 door UNESCO aan de Werelderfgoedlijst is toegevoegd, staat vanaf 2019 leeg. In dat jaar verhuisde het ministerie van Financiën naar een ander pand aan de Gompertstraat.

Het oud gebouw staat volgens Raghoebarsing op de lijst voor renovatie en zal op gegeven moment weer in de oude glorie worden hersteld in het kader van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP).

In onderstaand filmpje van dagblad De West is goed te zien welke schade de koperdiefstal heeft aangericht: