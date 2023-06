Klant die geen chips kan kopen mishandelt man in rolstoel uit frustratie

De verdachte M.C is op vrijdag 23 juni door de politie van bureau Nieuw Nickerie aangehouden voor mishandeling.

De man wordt ervan verdacht op dinsdag 13 juni een man met een beperking die in een rolstoel zat voor een winkelzaak in Nieuw Nickerie te hebben mishandeld. De aanleiding daartoe ligt in het feit, dat M.C. een pakje chips wilde kopen in de winkel, maar niet genoeg geld daarvoor had.

Na een woordenwisseling met de winkelier liep M.C. boos naar buiten en uitte zijn frustratie de rolstoelgebruiker. De verdachte gooide de weerloze man achterover en trapte tegen zijn lichaam terwijl hij op de grond lag, meldt het Korps Politie Suriname.

Een oplettende arbeider van de supermarkt schoot het slachtoffer te hulp en kon erger voorkomen. Na de daad verliet de verdachte de plaats.

M.C. werd door de politie opgespoord en aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.