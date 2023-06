Brunswijk: “Laat me niet lachen; NDP belt me juist voor samenwerking”

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vindt het een lachertje dat recent door NDP-voorzitter Desi Bouterse is meegedeeld dat die nooit zal samenwerken met zowel de VHP als de ABOP. “Laat me niet lachen hoor”, was de reactie van Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering in Suriname.

De ABOP-voorman meent dat hij juist vaak door verschillende exponenten van de NDP wordt platgebeld en gevraagd naar een samenwerking. Bovendien heeft hij elke maand persoonlijk en telefonisch contact met Bouterse.

Brunswijk stelt een heel goede relatie met de NDP te hebben. Bovendien hebben exponenten vanaf de leiding tot de derde linie van de paarse partij ook steeds aangegeven open te staan voor een toekomstige samenwerking. “Misschien is het dus zijn politieke strategie, maar ik ben in ieder geval niet verantwoordelijk voor zijn politieke uitspraak. Hij is daar zelf verantwoordelijk voor”, aldus Brunswijk.

De tweede man van het land benadrukt dat hij iemand is die altijd realistisch kijkt naar de politieke constellatie in Suriname. Vandaar dat hijzelf nooit vooraf zal aangeven of hij wel of niet met iemand zal samenwerken. “Het is prematuur en onprofessioneel”, vindt Brunswijk.

Bovendien zegt de ABOP’er dat wanneer uiteindelijk de politieke realiteit aanbreekt, een ieder precies zal zien of de woorden van Bouterse stand houden. “De persoon die zetels heeft behaald, daarmee ga ik werken. Deze partij ABOP werkt met een ieder die in de positie is”, aldus Brunswijk.