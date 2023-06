Autosportclub 4×4 Adventures Suriname organiseerde op 10 juni in verband met haar 8ste verjaardag de Turtle Track Trace Puzzeltocht Commewijne edition.

De evenementen hebben een sociaal karakter, waarbij deelnemers in elke type auto met gemak bijvoorbeeld in gezinsverband, door een bepaald district rijden middels educatieve puzzelopdrachten en het district beter leren kennen.

De club heeft reeds in 3 districten, achtereenvolgens in Para, Nickerie en nu in Commewijne een van haar doelen met groot succes behaald. De opbrengsten van de auto-evenementen worden gedoneerd aan een sociale instelling in het desbetreffend district.

Dit keer was de keuze gevallen op het bejaardentehuis Siembah, aan wie de club, met dank aan de organisatie, deelnemers en haar sponsoren, een bedrag van SRD 25.000 heeft kunnen doneren.

Volgend jaar zal het district Wanica aangedaan worden, meldt de club. 4×4 Adventures Suriname organiseert naast sociale evenementen voornamelljk autosportevenementen met speciaal uitgeruste 4×4 auto’s, op een verantwoorde manier en met alle respect voor de natuur en ecologie, in alle 10 districten van het land en internationaal.