Kostprijs 28 lbs gascilinder berekend op 565 SRD; nog geen verhoging

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen is nog niet zover om mededelingen te doen over wanneer de prijzen voor kookgas/gascilinders in Suriname zullen worden verhoogd. Wel benadrukt hij dat de kostprijs van een 28 lbs gascilinder op dit moment berekend is op 565 SRD.

“U en ik betalen op dit moment 48 SRD ervoor. 565 SRD is wat EBS heeft berekend en wij hebben dat vastgesteld. En ik moet aangeven dat ook de energietarieven-commissie heeft vastgesteld dat de kostprijs 565 SRD is. Dus de Surinaamse regering moet een besluit nemen wat we met de gasprijzen gaan doen.

Houden we het op dit niveau, dan moet de regering wel ervoor zorgen dat EBS de subsidie krijgt. Op dit moment subsidieert de EBS gas uit de elektriciteitsinkomsten. En wanneer we niets doen, dan is die subsidie op jaarbasis rond de SRD 850 miljoen”, zei de minister woensdag kort voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering.

Volgens Abiamofo moet voorkomen worden dat door verkeerde uitspraken er weer een situatie van lange rijen bij de verschillende verkooppunten ontstaat en personen gaan hamsteren. Op dit moment zijn er haast nauwelijks gascilinders te verkrijgen.