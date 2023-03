Jogi: “Ook gokkantoren creëren enorme druk op valutawisselkoers”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi ziet de explosieve groei van gokkantoren in Suriname, waaronder ook die van Suribet, als één van de grootste redenen waarom de valutawisselkoersen blijven stijgen.

“We hebben ongeveer 1.000 online kansspelen, waaronder ook die van Suribet en nog een aantal anderen. Ik was in Nickerie afgelopen maandag en ik ben een steekproef gaan nemen bij vier of vijf van die Suribet-kantoren. Ik heb ze gevraagd: Wat is dagopbrengst hier? SRD 30.000, SRD 38.000, SRD 25.000. Dus als je gemiddeld SRD 20.000 per dag neemt en je hebt duizend van deze plekken waar je kan spelen, betekent het dus dat je SRD 20 miljoen per dag uit de samenleving trekt. Dit bedrag wordt dan omgezet in US dollars of euro’s. Als je SRD 20 miljoen omzet in euro’s of dollars tegen een gemiddelde koers van SRD 33, dan koop je USD 600.000 op dagbasis”, stelt de VHP’er.

Volgens de volksvertegenwoordiger zorgt dit aan de ene kant ervoor dat de Surinaamse samenleving verder verarmd, omdat geld voor onderhoud en eerste levensbehoeften worden vergokt. Aan de andere kant ontstaat bij de omzetting naar vreemde valuta een enorme druk om de wisselkoers, waardoor die blijft stijgen.

“En USD 600.000 verdienen betekent, dat die koers sowieso omhoog gaat. Mensen verdienen gratis geld. Slechts één of twee mensen worden er rijk ervan, terwijl de hele samenleving verpauperd”, aldus de parlementariër, die vindt dat er harde maatregelen tegen deze kantoren moet komen. Hij vindt ook dat niemand zich moet komen opstellen als pleitbezorger of beschermer van casinohouders en gokkantoren. “Als het aan mij afhangt, dan sluiten we morgen al deze plaatsen. Ten eerste zijn er geen arbeiders, want iedereen hangt daar. Ik heb recent een stergeval gehad op Jarikaba. Mensen hebben daar gegokt en hun geld verloren. Er is toen ruzie met een vechtpartij ontstaan, waardoor mensen op straat zijn beland. Een auto reeds toen langs en iemand is aangereden. De persoon is overleden”, aldus Jogi, die hoop dat de behandeling van de Wet casinowezen, Wet toezicht en controle kansspelen en de Loterijwet spoedig weer op de agenda van het parlement wordt geplaatst.

Er moet ondertussen steeds meer worden neergeteld voor vreemde valuta in Suriname. De gemiddelde koers zaterdagmiddag genoteerd bij de Centrale Bank van Suriname is SRD 35,87 voor de US-dollar en SRD 37,80 voor de euro. De wisselkoersen bij de cambio’s zijn echter veel hoger, namelijk SRD 26,25 voor de US-dollar en SRD 38 voor de euro.

De Nationale Assemblee (DNA) zal pas dinsdag tekst en uitleg van de Surinaamse regering krijgen over de enorme stijging van de valutawisselkoersen in Suriname. Hiervoor zal er volgens assembleevoorzitter Marinus Bee een speciale vergadering worden uitgeschreven.