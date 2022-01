Verdeling van wapens bij familie eindigt in ruzie; politie grijpt in

De verdeling van wapens bij een familie in Paramaribo is zaterdag misgegaan. Zij kregen onderling ruzie waarbij de politie erbij moest komen. De wetsdienaren namen een vuistvuurwapen, een jachtgeweer en patronen in beslag.

Een vuistvuurwapen met 6 patronen en een jachtgeweer met 25 patronen staan op naam van een overleden familielid. Van beide wapens zijn er vergunningen.

De familie kwam bijeen om te beslissen wie de wapens zouden krijgen. Tijdens het gesprek ging het mis, want er ontstond een woordenwisseling.

De ressortpolitie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De sterke arm heeft beide wapens overgedragen aan de Vuurwapenafdeling.