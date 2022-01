In het dorp Nieuw Lombé aan de Suriname rivier heeft gisterenochtend de rode haan gekraaid en het huis van catechist broeder Marcus Fonkel volledig in de as gelegd.

Dat heeft het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo vandaag bekend gemaakt.

“Bij de brand heeft broeder Fonkel verwondingen opgelopen en is hij in het RKZ opgenomen. Houdt broeder Fonkel in uw gebeden”, vraagt het R.K. Bisdom Paramaribo op haar Facebookpagina.

De oorzaak van de brand is niet bekend.